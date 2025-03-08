موقع واللا: إدارة بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع حماس عبر جهة مقربة من البيت الأبيض بشأن إطلاق سراح الرهائن الأميركي والمحادثات لم تحرز أي تقدم لأن حماس أرادت وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى

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