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واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: هذه أول مفاوضات مع حماس وإسرائيل وتركز على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
09-03-2025 | 06:42
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