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وكالة الأنباء السورية: مجموعات من فلول النظام السابق تهاجم قسم غاز بانياس بهدف تخريب البنية التحتية ولا تزال قوات الأمن العام تتصدى لهم

Lebanon 24
09-03-2025 | 07:34
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