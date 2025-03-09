الشيخ نعيم قاسم: الاتفاق أُعلن عبر وسائل الإعلام ولا يوجد بنود تحت الطاولة أو اتفاق سرّي وكلمة جنوب نهر اللبطاني وردت فيه 5 مرات ولا علاقة لنا بأيّ اتفاق بين أميركا و"اسرائيل"

Lebanon 24