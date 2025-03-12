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واشنطن: إيران الوحيدة في العالم التي لا تملك أسلحة نووية وتنتج يورانيوم عالي التخصيب
Lebanon 24
12-03-2025
|
19:02
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