السنيورة: علينا أن نحول الإمكانات الكامنة لدى طرابلس والشمال إلى أعمال تنفيذية وهناك فرصة لهذا الزواج الشرعي الصحيح بين الدولة والقطاع الخاص في لبنان من أجل استنهاض الوضع الاقتصادي في طرابلس والشمال وفي كل لبنان

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