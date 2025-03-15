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حميدتي: هناك من يسعى لتنفيذ مخطط في دارفور يشبه فصل جنوب السودان لكن الأمور تغيرت والحرب الآن تدور في الخرطوم

Lebanon 24
15-03-2025 | 15:40
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