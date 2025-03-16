Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو يتجه لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"

Lebanon 24
16-03-2025 | 13:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو التقى رئيس جهاز الشاباك رونين بار وأبلغه بقرار إقالته وطرح القرار للتصويت على الحكومة قريبا
lebanon 24
16/03/2025 21:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيتقدم للحكومة بمقترح لإقالة رئيس الشاباك رونين بار
lebanon 24
16/03/2025 21:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: مكتب نتنياهو أجرى مناقشات أمنية حساسة دون دعوة رئيسي الشاباك والموساد
lebanon 24
16/03/2025 21:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: أزمة الثقة بين نتنياهو ورئيس الشاباك وصلت ذروتها ولا يستبعد أن يقرر نتنياهو إقالته
lebanon 24
16/03/2025 21:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:02 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:19 | 2025-03-16
15:16 | 2025-03-16
15:10 | 2025-03-16
15:09 | 2025-03-16
15:02 | 2025-03-16
15:00 | 2025-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24