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"رويترز": العقود الآجلة لخام برنت تتجاوز 70 دولاراً للبرميل عند افتتاح معاملات آسيا بعد الضربات الأميركية في اليمن

Lebanon 24
16-03-2025 | 18:29
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