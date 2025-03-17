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الرئيس عون: نعمل على بناء دولة يعود من خلالها لبنان أفضل مما كان وهذا لا يتحقق إلا بتضافر كل الجهود الداخلية إلى جانب الدعم العربي والدولي

Lebanon 24
17-03-2025 | 05:37
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عون: نعمل على بناء دولة يعود من خلالها لبنان أفضل مما كان
lebanon 24
17/03/2025 14:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: نعمل على بناء دولة يعود من خلالها لبنان أفضل مما كان
lebanon 24
17/03/2025 14:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية خلال لقائه وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لبنان لا يقوم على مكوِّنٍ واحد، ويجب تضافر كلّ الجهود لإعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب، وبين لبنان والعالم الخارجيّ
lebanon 24
17/03/2025 14:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: تعي الحكومة أن العدوان تكبد الخسائر وذلك يدعونا إلى تضافر الجهود لتضميض الجراح وحشد الدعم العربي وستلتزم الحكومة بالإسراع في إعادة الإعمار من خلال صندوق مخصص لهذه الحاجة
lebanon 24
17/03/2025 14:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
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