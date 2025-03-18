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مسؤولان إيرانيان لـ"رويترز": إيران سلّمت رسالة شفهية إلى مبعوث جماعة الحوثي لدى طهران يوم الجمعة لتهدئة التوتر

Lebanon 24
18-03-2025 | 06:54
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