Advertisement

أخبار عاجلة

اليونيسف: نحث جميع الأطراف على إعادة العمل فورا بوقف إطلاق النار

Lebanon 24
18-03-2025 | 14:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متحدثة باسم اليونيسف في غزة: يجب أن تتوقف الضربات فورا وندعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني
lebanon 24
18/03/2025 21:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: ندعو جميع الأطراف بشكل عاجل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي
lebanon 24
18/03/2025 21:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: نؤكد أهمية مساهمة جميع الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
18/03/2025 21:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العمانية: نحث جميع الأطراف الفاعلة على تحمل مسؤولياتها في التهدئة وتجنب مزيد من التصعيد
lebanon 24
18/03/2025 21:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:44 | 2025-03-18
15:40 | 2025-03-18
15:28 | 2025-03-18
15:25 | 2025-03-18
15:15 | 2025-03-18
15:13 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24