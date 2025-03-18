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رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري: الشعب بقي ينتظر الأفضل حتى كانت الأحداث المؤسفة في حمص والساحل السوري وارتكاب جرائم أعادت إلى الأذهان جرائم "داعش"

Lebanon 24
18-03-2025 | 15:58
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