رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري: الشعب بقي ينتظر الأفضل حتى كانت الأحداث المؤسفة في حمص والساحل السوري وارتكاب جرائم أعادت إلى الأذهان جرائم "داعش"

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