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تقارير إيطالية: إيطاليا لا تخطط لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا وستظل ملتزمة بـ"ضمانات أمنية فعالة" لكييف

Lebanon 24
19-03-2025 | 01:33
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