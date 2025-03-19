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ملك الأردن: استئناف إسرائيل لهجماتها على غزة يعد خطوة بالغة الخطورة تضيف مزيدا من الدمار إلى الوضع الإنساني الحالي المتردي

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:15
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