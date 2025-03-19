رئيس الجمهورية مستقبلاً وزيرة خارجية المانيا: إستمرار احتلال اسرائيل لأراضٍ وتلال في الجنوب يعرقل تنفيذ القرار 1701 ويتناقض مع الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني

Lebanon 24