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المتحدث باسم غوتيريش: الأمين العام يشدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار في غزة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
19-03-2025 | 12:30
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