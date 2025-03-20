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أردوغان: لا وقت لدينا كحزب أو تحالف أو حكومة لنضيعه على مسرحيات المعارضة

Lebanon 24
20-03-2025 | 13:59
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