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بلومبيرغ: زعماء ألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا وكندا يجتمعون في باريس الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
20-03-2025 | 15:02
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