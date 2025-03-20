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المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا: سنتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال الـ100 يوم الأولى من ولاية ترامب

Lebanon 24
20-03-2025 | 15:12
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