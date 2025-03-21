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ترامب: صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة زعمت زورًا أنّ ماسك سيذهب للبنتاغون لتلقي إحاطة في شأن حرب محتملة مع الصين
Lebanon 24
21-03-2025
|
03:25
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