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صحة غزة: نؤكد أن السلوك الإجرامي للمحتل يأتي منسجما مع التدمير الممنهح للنظام الصحي وإكمالا لحلقات الإبادة الجماعية

Lebanon 24
21-03-2025 | 15:20
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