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هآرتس: إسرائيل تستعد لاحتلال قطاع غزة وإعادة الحكم العسكري الكامل ضمن خطة تقضي بالسيطرة الكاملة على السكان وتقليص نفوذ حماس بشكل نهائي

Lebanon 24
21-03-2025 | 15:40
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