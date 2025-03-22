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وزير الإعلام بول مرقص للحدث: الحكومة تعتبر ما يجري محاولة لجر لبنان إلى تصعيد جديد

Lebanon 24
22-03-2025 | 14:16
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