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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 20 مدينة وبلدة بينها تل أبيب والقدس وشمال الضفة

Lebanon 24
23-03-2025 | 01:32
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