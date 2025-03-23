الراعي في عظة الاحد: كلمة رئيس الجمهورية وجدانية في الإفطار واستنتج من مقدمة الدستور ان شرعية اي سلطة في الدولة هي ان نكون معا ونفرح معا ونقاوم معا ونكون جميعا تحت سقف الميثاق

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