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الراعي في عظة الاحد: كلمة رئيس الجمهورية وجدانية في الإفطار واستنتج من مقدمة الدستور ان شرعية اي سلطة في الدولة هي ان نكون معا ونفرح معا ونقاوم معا ونكون جميعا تحت سقف الميثاق

Lebanon 24
23-03-2025 | 04:39
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