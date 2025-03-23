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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نطالب بضرورة فتح المعابر بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية وإنقاذ أرواح الأبرياء الذين يواجهون الموت البطيء

Lebanon 24
23-03-2025 | 05:22
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