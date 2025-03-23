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ويتكوف لفوكس نيوز: نريد إنهاء القتل في غزة لكن علينا أن نحدد بوضوح من هو المعتدي هنا وهي حماس

Lebanon 24
23-03-2025 | 09:15
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