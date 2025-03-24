Advertisement

أخبار عاجلة

الجميل: لا يجوز حصر المغتربين بـ6 نواب وعلينا ربط الإغتراب بكل لبنان ونأمل أن يُقر قانون تصويت الإغتراب لجميع النواب

Lebanon 24
24-03-2025 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون خلال استقباله وفد مجلس التنفيذيين في المملكة العربية السعودية: الاغتراب يشكّل رافعةً للبنان ومن حقّ المغتربين أن يتمثّلوا في المجلس النيابي بالطريقة الأفضل
lebanon 24
24/03/2025 16:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: الاغتراب رافعة للبنان ويجب تمثيله بعدالة
lebanon 24
24/03/2025 16:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال متى بحث مع رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية أوضاع الاغتراب اللبناني
lebanon 24
24/03/2025 16:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: الإغتراب قيمة مضاعفة للبنان
lebanon 24
24/03/2025 16:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:08 | 2025-03-24
09:56 | 2025-03-24
09:56 | 2025-03-24
09:55 | 2025-03-24
09:52 | 2025-03-24
09:44 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24