Advertisement

أخبار عاجلة

الجميل: يجب أن لا يتوقف العمل التشريعي داخل مجلس النواب ويجب إنهاء وجود أي سلاح خارج الدولة وهذا الأمر يشكل الإستقرار الحقيقي للبنان ولا شيء يمنع أن نعمل على ملفات أخرى في نفس الوقت

Lebanon 24
24-03-2025 | 06:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: يجب إنهاء وجود أي سلاح خارج الدولة
lebanon 24
24/03/2025 16:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: وجود السلاح هو تعدّ على حرية الآخر
lebanon 24
24/03/2025 16:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: يجب أن يتحول مجلس النواب إلى مؤتمر مصالحة ومصارحة وأن نتحدث عن كل شيء وعلينا تطبيق كل ما ورد في اتفاق الطائف وتطوير كل ما يلزم
lebanon 24
24/03/2025 16:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترمب مستعد لفعل أي شيء لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
lebanon 24
24/03/2025 16:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:08 | 2025-03-24
09:56 | 2025-03-24
09:56 | 2025-03-24
09:55 | 2025-03-24
09:52 | 2025-03-24
09:44 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24