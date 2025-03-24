الجميل: يجب أن لا يتوقف العمل التشريعي داخل مجلس النواب ويجب إنهاء وجود أي سلاح خارج الدولة وهذا الأمر يشكل الإستقرار الحقيقي للبنان ولا شيء يمنع أن نعمل على ملفات أخرى في نفس الوقت

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