Advertisement

أخبار عاجلة

اللجنة الإعلامية لمخيم جنين: أسفر العدوان على جنين ومخيمها حتى الآن عن استشهاد 34 فلسطيني و إصابة العشرات

Lebanon 24
24-03-2025 | 07:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 خلال العدوان المتواصل على جنين ومخيمها لليوم 50
lebanon 24
24/03/2025 16:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة الجابريات بمخيم جنين شمال الضفة الغربية
lebanon 24
24/03/2025 16:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد حامل مع جنينها في مخيم نور شمس بسبب إعاقة إسرائيل لطواقم الإسعاف
lebanon 24
24/03/2025 16:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ جنين: الجيش الإسرائيلي دمر المخيم بالكامل وهجر أكثر من 20 ألف فلسطيني
lebanon 24
24/03/2025 16:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:56 | 2025-03-24
09:56 | 2025-03-24
09:55 | 2025-03-24
09:52 | 2025-03-24
09:44 | 2025-03-24
09:42 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24