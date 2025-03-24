15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الدفاع الأميركي: قوّاتنا كانت تتعرّض للهجوم من اليمن ولم تكن تردّ على الهجمات إلا في إطار الدفاع
Lebanon 24
24-03-2025
|
19:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية الهجمات الصاروخية من أراضيها
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية الهجمات الصاروخية من أراضيها
25/03/2025 05:42:58
25/03/2025 05:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: قواتنا أفشلت هجوماً لفلول النظام على قيادة القوات البحرية في اللاذقية
Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: قواتنا أفشلت هجوماً لفلول النظام على قيادة القوات البحرية في اللاذقية
25/03/2025 05:42:58
25/03/2025 05:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العماني في مسقط بعد الهجمات الأميركية في اليمن
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العماني في مسقط بعد الهجمات الأميركية في اليمن
25/03/2025 05:42:58
25/03/2025 05:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: موافقة بوتين على تعليق الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية لا قيمة لها
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: موافقة بوتين على تعليق الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية لا قيمة لها
25/03/2025 05:42:58
25/03/2025 05:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: 12 غارة لطيران العدوان الأميركي على مدينة صعدة ومحيطها ومناطق أخرى بالمحافظة
Lebanon 24
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: 12 غارة لطيران العدوان الأميركي على مدينة صعدة ومحيطها ومناطق أخرى بالمحافظة
21:12 | 2025-03-24
24/03/2025 09:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترمب لا يعتزم إقالة مستشار الأمن القومي الذي أضاف صحافياً لمجموعة مراسلة سرية بالخطأ
Lebanon 24
ترمب لا يعتزم إقالة مستشار الأمن القومي الذي أضاف صحافياً لمجموعة مراسلة سرية بالخطأ
21:00 | 2025-03-24
24/03/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سي إن إن" عن مصدرين: تم إطلاع ترمب على تقرير مجلة أتلانتيك تناول بحث مسؤولي الإدارة في مراسلة سرية ضرب اليمن
Lebanon 24
"سي إن إن" عن مصدرين: تم إطلاع ترمب على تقرير مجلة أتلانتيك تناول بحث مسؤولي الإدارة في مراسلة سرية ضرب اليمن
20:57 | 2025-03-24
24/03/2025 08:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوليتيكو": مصير مستشار الأمن القومي لم يحسم بعد ومن الوارد إجباره على الاستقالة
Lebanon 24
"بوليتيكو": مصير مستشار الأمن القومي لم يحسم بعد ومن الوارد إجباره على الاستقالة
20:30 | 2025-03-24
24/03/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بوليتيكو عن مسؤول أميركي: ترمب سيتخذ القرار النهائي بشأن مستشاره للأمن القومي خلال اليوم أو اليومين المقبلين
Lebanon 24
بوليتيكو عن مسؤول أميركي: ترمب سيتخذ القرار النهائي بشأن مستشاره للأمن القومي خلال اليوم أو اليومين المقبلين
20:30 | 2025-03-24
24/03/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
كانتا تغنيان بانسجام تام.. شاهدوا ماذا فعلت منى واصف مع سلاف فواخرجي (فيديو)
Lebanon 24
كانتا تغنيان بانسجام تام.. شاهدوا ماذا فعلت منى واصف مع سلاف فواخرجي (فيديو)
03:53 | 2025-03-24
24/03/2025 03:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حماية أمنية رسمية بطلب من "الفنان"
Lebanon 24
حماية أمنية رسمية بطلب من "الفنان"
02:30 | 2025-03-24
24/03/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين جيسيكا عازار ونبيلة عواد.. من الأفضل بالنسبة لديانا فاخوري؟ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
بين جيسيكا عازار ونبيلة عواد.. من الأفضل بالنسبة لديانا فاخوري؟ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:33 | 2025-03-24
24/03/2025 04:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحديث".. ماذا قرّر مصرف لبنان؟
Lebanon 24
"تحديث".. ماذا قرّر مصرف لبنان؟
15:09 | 2025-03-24
24/03/2025 03:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم بـ "لوك" جديد.. شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم بـ "لوك" جديد.. شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:28 | 2025-03-24
24/03/2025 01:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
21:12 | 2025-03-24
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: 12 غارة لطيران العدوان الأميركي على مدينة صعدة ومحيطها ومناطق أخرى بالمحافظة
21:00 | 2025-03-24
ترمب لا يعتزم إقالة مستشار الأمن القومي الذي أضاف صحافياً لمجموعة مراسلة سرية بالخطأ
20:57 | 2025-03-24
"سي إن إن" عن مصدرين: تم إطلاع ترمب على تقرير مجلة أتلانتيك تناول بحث مسؤولي الإدارة في مراسلة سرية ضرب اليمن
20:30 | 2025-03-24
"بوليتيكو": مصير مستشار الأمن القومي لم يحسم بعد ومن الوارد إجباره على الاستقالة
20:30 | 2025-03-24
بوليتيكو عن مسؤول أميركي: ترمب سيتخذ القرار النهائي بشأن مستشاره للأمن القومي خلال اليوم أو اليومين المقبلين
20:11 | 2025-03-24
مصر تدين إعلان إسرائيل إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
فيديو
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
25/03/2025 05:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
15:00 | 2025-03-22
25/03/2025 05:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
05:47 | 2025-03-22
25/03/2025 05:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24