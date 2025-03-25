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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الدفاع: إذا واصلت حماس رفضها أو تعنتها فسنستولي على مناطق في غزة

Lebanon 24
25-03-2025 | 08:05
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