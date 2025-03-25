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إن بي سي عن ترامب: وجود رئيس تحرير ذي أتلانتيك في المحادثة لم يكن له أي تأثير إطلاقا على العملية في اليمن

Lebanon 24
25-03-2025 | 09:38
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