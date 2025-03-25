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محافظة القدس: استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب بلدة العيزرية شرق القدس
Lebanon 24
25-03-2025
|
13:07
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