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الرئيس الإيراني: الجيش وصل إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات

Lebanon 24
18-04-2025 | 01:13
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