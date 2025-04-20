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رئيس شعبة العمليات السابق بالجيش الاسرائيلي زيف: لم نعد نمتلك أي نقاط ضعف لدى حماس يمكن استغلالها

Lebanon 24
20-04-2025 | 13:11
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