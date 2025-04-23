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وزير الخزانة الأميركي: إذا فشل صندوق النقد الدولي في انتقاد الدول مثل الصين فهذا أمر "معيب"
Lebanon 24
23-04-2025
|
10:33
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