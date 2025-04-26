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تسنيم: شدة الانفجار كبيرة جدًّا وأسفرت عن أضرار كبيرة لكن لا توجد بعد معلومات عن عدد الضحايا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
26-04-2025 | 05:29
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