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ترامب: لا سبب يجعل بوتين يقصف المناطق المدنية والمدن والقرى الأوكرانية بالصواريخ

Lebanon 24
26-04-2025 | 09:39
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