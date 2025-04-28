قاسم لبعض أركان الدولة: عليكم واجب تأمين الحماية فلا يصح أن تأخذوا كل شيء من دون القيام بواجباتكم ولماذا تعطون التفاصيل للموفدين الأجانب في حين إسرائيل لم تطبق ما يجب أن تقوم به؟

Lebanon 24