قاسم: تحالفنا مع "حركة أمل" في الانتخابات البلدية بسبب رصيدنا الشعبي ونريد أن نراعي تمثيل العوائل والعشائر وحتى القوى السياسية فنحن نريد الإنماء وتقوية الحس العملي الجماعي

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