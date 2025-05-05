باسيل: كنا نعرف النتيجة مسبقا لجونية وجبيل والجديدة، وقلنا إن السقف الأقصى هو 1800 صوت في جبيل وحصلنا على 1700 وهذا يؤشر إلى الوجود القوي للتيار وعماد ملحمة نال اعلى رقم في مخاتير مدينة جبيل

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