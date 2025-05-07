وزير الداخلية: نسبة المشاركة بالانتخابات في جبل لبنان كانت لابأس بها ونتمنى من المواطنين أن يشاركوا في الانتخابات ويرفعوا نسبة الاقتراع وهذا حقهم الدستوري

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