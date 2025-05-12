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قاسم: إذا ظن البعض أننا نُستفرد الآن في لبنان وأن الكل ينقض علينا ليضغط بأساليب مختلفة من أجل أن نتراجع ونتخلى عن قوتنا من دون التنسيق التفصيلي مع الدولة اللبنانية حول قوة لبنان فهو واهم

Lebanon 24
12-05-2025 | 13:58
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