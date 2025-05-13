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نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: جنرال إسرائيلي قال لمجلس الوزراء إن الإمدادات في غزة ستنفد خلال أسابيع

Lebanon 24
13-05-2025 | 15:17
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