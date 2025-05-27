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هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطالب بضمانات أميركية بعدم عودة إسرائيل إلى القتال حتى في حال عدم التوصل إلى تفاهمات خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لـ60 يومًا

Lebanon 24
27-05-2025 | 00:54
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