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جعجع: لم نتحالف مع الحزب القومي ولا في اي منطقة وهناك من يحمل أصولًا قومية لكنه ليس منتمياً فعليًا إلى الحزب القومي

Lebanon 24
28-05-2025 | 14:56
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