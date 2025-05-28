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جعجع: في زحلة جربنا إبرام تحالفات تُمكننا من الفوز وقد تمكنّا هناك من تحقيق ما فاق توقعاتنا توقعنا الحصول على 1500 صوت لكننا حصلنا على أكثر من 4000 صوت وكان الفوز بالفعل فوق التوقعات

Lebanon 24
28-05-2025 | 15:10
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