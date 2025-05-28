جعجع: الثنائي الشيعي يعلم أن القوات مبدئية ولهذا تصب أصواتهم دائمًا ضدنا قاعدة الثنائي ثابتة وتعطي الجميع ضد القوات وفي القرى المشتركة لم نتحالف مع أمل لكن إذا كنا موجودين في نفس المنطقة فلا خيار آخر

Lebanon 24